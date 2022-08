Pomigliano Calcio, presentata la squadra a piazza Leone (Di martedì 30 agosto 2022) Grande successo a piazza Leone per la presentazione della squadra del Pomigliano Calcio maschile. La piazza gremita ha visto la presenza di illustri personaggi dello sport, tra cui Il capitano dalle mille battaglie Giuseppe Bruscolotti e Antonio Carannante. E’sceso in campo anche il mondo musicale attraverso la voce del tenore lirico Raffaele Beneduce e quella di Monica Sarnelli che ha coinvolto la squadra in un momento musicale. Alla conduzione Mary D’Onofrio e Peppe Iannicelli, i quali hanno incrociato il loro percorso con un vero e proprio incursore, Lino D’Angio’.Tanti i momenti emozionanti che hanno toccato le corde dell‘anima dei tifosi granata , come il ricordo di Pasquale Fico. L’arrivo sul palco del Presidente onorario Felice Di Sarno e le vecchie ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Grande successo aper la presentazione delladelmaschile. Lagremita ha visto la presenza di illustri personaggi dello sport, tra cui Il capitano dalle mille battaglie Giuseppe Bruscolotti e Antonio Carannante. E’sceso in campo anche il mondo musicale attraverso la voce del tenore lirico Raffaele Beneduce e quella di Monica Sarnelli che ha coinvolto lain un momento musicale. Alla conduzione Mary D’Onofrio e Peppe Iannicelli, i quali hanno incrociato il loro percorso con un vero e proprio incursore, Lino D’Angio’.Tanti i momenti emozionanti che hanno toccato le corde dell‘anima dei tifosi granata , come il ricordo di Pasquale Fico. L’arrivo sul palco del Presidente onorario Felice Di Sarno e le vecchie ...

