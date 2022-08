Pogba, altre accuse del fratello: «Codardo, traditore e ipocrita» (Di martedì 30 agosto 2022) Mathias Pogba continua ad attaccare il fratello Paul: «Ho rischiato di morire per colpa tua e ora fai l’innocente» Mathias Pogba continua ad attaccare il fratello Paul. Mentre le indagini sono in corso, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, sui social il fratello maggiore del centrocampista della Juve ha rincarato la dose con il seguente messaggio. «Non c’è nessuno più Codardo, traditore e ipocrita di te sulla faccia della terra. Non è una questione di soldi, ho rischiato di morire per colpa tua e ora fai l’innocente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Mathiascontinua ad attaccare ilPaul: «Ho rischiato di morire per colpa tua e ora fai l’innocente» Mathiascontinua ad attaccare ilPaul. Mentre le indagini sono in corso, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, sui social ilmaggiore del centrocampista della Juve ha rincarato la dose con il seguente messaggio. «Non c’è nessuno piùdi te sulla faccia della terra. Non è una questione di soldi, ho rischiato di morire per colpa tua e ora fai l’innocente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

