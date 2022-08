Oms: priorità vaccino antinfluenzale e seconda dose anti - Covid ai più vulnerabili (Di martedì 30 agosto 2022) " La priorità ora è somministrare una seconda dose di richiamo del vaccino anti - Covid ai più vulnerabili , inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 agosto 2022) " Laora è somministrare unadi richiamo delai più, inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse. ...

MariellaLoi : Politicamente corretto applicato anche ai nomi dei virus: ecco le priorità dell'Oms - AltiniSillvia : RT @Capezzone: Su @atlanticomag Anna Bono sulle “priorità” dell’Oms: cambiare i nomi ai virus in base al politicamente corretto https://t… - ileanariparbel6 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag Anna Bono sulle “priorità” dell’Oms: cambiare i nomi ai virus in base al politicamente corretto https://t… - jadis37845 : RT @Capezzone: Su @atlanticomag Anna Bono sulle “priorità” dell’Oms: cambiare i nomi ai virus in base al politicamente corretto https://t… - giuseppebaggio : RT @Capezzone: Su @atlanticomag Anna Bono sulle “priorità” dell’Oms: cambiare i nomi ai virus in base al politicamente corretto https://t… -