Mucca cade in un pozzo, salvataggio miracoloso dei Vigili del Fuoco (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (AV) – Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta in località Bagno Della Regina nel territorio del comune di Montella, per il salvataggio di una Mucca precipitata in un pozzo alto circa quindici metri. Per il recupero del bovino, pesante quasi cinque quintali si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, e con non poche difficoltà lo stesso è stato raggiunto, imbragato e riportato in superficie sano e salvo. Una storia a lieto fine, tanto che dopo essere stata ripulita dal fango, la Mucca è ritornata da sola al pascolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (AV) –deldel distaccamento di Montella è intervenuta in località Bagno Della Regina nel territorio del comune di Montella, per ildi unaprecipitata in unalto circa quindici metri. Per il recupero del bovino, pesante quasi cinque quintali si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, e con non poche difficoltà lo stesso è stato raggiunto, imbragato e riportato in superficie sano e salvo. Una storia a lieto fine, tanto che dopo essere stata ripulita dal fango, laè ritornata da sola al pascolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Mucca cade in un pozzo, salvataggio miracoloso dei Vigili del Fuoco ** - francobus100 : Mucca cade in una vasca di irrigazione, soccorsa dai pompieri - ilSicilia : #IlRegnodeglianimali #mucca Mucca cade in una vasca di irrigazione a Monreale, soccorsa - corrmezzogiorno : #Palermo Mucca cade in vasca irrigazione: salvata dai pompieri - Carmilla2812 : RT @zaiapresidente: ?? MUCCA CADE IN UN CREPACCIO, SALVATA CON L'ELICOTTERO ?? A Gallio (VI) una mucca è caduta in un crepaccio. Incastrata… -