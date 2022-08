Milan, Kjaer: ‘Dobbiamo stare tutti attenti’ (Di martedì 30 agosto 2022) "Dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso atteggiamento dell’anno scorso. Ogni giorno si lavora e si da il massimo per arrivare... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) "Dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso atteggiamento dell’anno scorso. Ogni giorno si lavora e si da il massimo per arrivare...

AntoVitiello : Capitano Theo #Hernandez Vice Capitano #Kjaer In panchina #Bakayoko, potrebbe essere la sua ultima partita con il Milan - DAZN_IT : Dopo 272 giorni torna in campo #Kjær ?? Il #Milan ritrova il suo vichingo ?? #SassuoloMilan #DAZN - sportli26181512 : Milan, Kjaer: ‘Dobbiamo stare tutti attenti’: 'Dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso atteggiamento dell’anno sc… - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Capitano Theo #Hernandez Vice Capitano #Kjaer In panchina #Bakayoko, potrebbe essere la sua ultima partita con il Milan - Libero131087 : @SimoneCristao Ma oggi non sei stato Milan. Se togli i giocatori che ti fanno fare il gioco che ti ha fatto vincere… -