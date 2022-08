(Di martedì 30 agosto 2022) La Galleria Arianna Sartori di Mantova, nella sede di via Ippolito Nievo 10, presenta la personale diintitolata Embrace. La mostra inaugura Sabato 3 settembre alle 18 e l’artista sarà presente allo spazio espositivo il 10 dalle 17.30 per incontrare il pubblico. Inoltre sarà disponibile la monografia con le opere presentate con la

infoitcultura : Michele Roccotelli e l’eternità in un abbraccio - mantovanotizie : A Mantova la mostra di Michele Roccotelli 'Embrace' -

Arte.go

La Galleria "Arianna Sartori" di Mantova, nella sede di via Ippolito Nievo 10, presenta la personale del M°intitolata "Embrace". La mostra, curata da Arianna Sartori, si apre Sabato 3 settembre 2022 alle ore 18,00. Il M°sarà presente in Galleria Sabato 10 settembre ...La Galleria "Arianna Sartori" di Mantova, nella sede di via Ippolito Nievo 10, presenta la personale del M°intitolata "Embrace". La mostra, curata da Arianna Sartori, si apre Sabato 3 settembre 2022 alle ore 18,00. Il M°sarà presente in Galleria Sabato 10 settembre ... Michele Roccotelli. Embrace