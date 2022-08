Meloni al settimanale 'Chi': 'Sono una combattente, anche se a volte mi sono sentita inadeguata' (Di martedì 30 agosto 2022) Giorgia Meloni ha rilasciato una lunga intervista al periodico "Chi", ecco un estratto dell'intera intervista che verrà pubblicata domani. "I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) Giorgiaha rilasciato una lunga intervista al periodico "Chi", ecco un estratto dell'intera intervista che verrà pubblicata domani. "I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti ...

globalistIT : - Alanganico : Il settimanale Economist sulle sanzioni alla Russia: “Non sta andando come si sperava, Mosca regge meglio del previ… - andreazanardo : @NoldorinFinrod l'accento della Meloni ci sarebbe stato bene in un film di Monicelli, va detto. (Un settimanale ing… - GiovaValentini : “È troppo piccante il presidenzialismo in salsa ungherese”: non deve diventare un tabù, ma il progetto di Giorgia M… - orosan1 : @GuidoCrosetto A provato a parlarne con la Meloni magari ha qualche soluzione,tipo marcie ....e ginnastica colletti… -