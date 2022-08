Matilde Brandi torna a esibirsi dal vivo | l’evento speciale

DrApocalypse : Nuova mail. Apro. 'COMUNICATO STAMPA MATILDE BRANDI TORNA AD ESIBIRSI DAL VIVO!' - aquilarandagia3 : @danielebartocc1 ma esattamente chi è daniele bartocci? e poi esattamente chi sarebbe Matilde Brandi? - iperesilienza : ciao raga sono in fase depressiva di fine estate quindi se volete farvi due risate per non pensare vi consiglio di… - maniconio : È ritornata ad essere Matilde Brandi - riluttarchive : Matilde brandi 1 2 3 alza bam bagno a mezzanotte -

Sardegna Reporter

Non capita spesso di vedere sul palco di un locale riminese esibirsi dal vivo un'artista del calibro di. Cantanti e soubrette, infatti, soprattutto se provenienti dal mondo della tivù, preferiscono il playback e qualche moina scenografica anziché cimentarsi nel 'senza rete' col microfono. ..."E approfitto per precisare che quando al Grande Fratello Vip ho discusso conparlavo di me certo che io sono disposta a curare in casa la mia mamma fino all'ultimo respiro, ma non ... Matilde Brandi torna live Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Matilde Brandi torna live. Senza paura, rispondendo ai calorosi inviti del pubblico, la soubrette romana è salita sul palco del Mamì Bistrot.