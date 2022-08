Maglione ci crede | “Impegno Civico sarà la sorpresa Cosa non rifarei? Dare il M5S a Conte”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPasqualeha scelto Luigi Di Maio e non ha dubbi: “ladelle prossime elezioni“. E se per il futuro preannuncia “importanti sorprese“, guardando al passato c’è una sola scelta che non rifarebbe: “Votarecome capo politico del Movimento Cinque Stelle“. Anteprima24 prosegue il suo racconto della campagna elettorale e lo fa con, deputato uscente e ricandidato, capolista per ‘‘ nel collegio plurinominale Benevento-Caserta- Onorevole, inizia la campagna elettorale e per lei le difficoltà sono anche maggiori rispetto agli altri candidati considerato che corre con un simbolo nuovo e un movimento nato da poche settimane. Strada in salita? “Le sfide ...