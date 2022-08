LIVE Sinner-Altmaier 5-7 6-2 6-1 1-4, US Open 2022 in DIRETTA: black-out di Jannik in apertura di quarto set (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) 30-0 Due miracoli di Altmaier a rete, bravo a disinnescare i passanti dell’azzurro. 15-0 Brutto errore con la risposta di rovescio di Sinner. 2-4 Game Sinner. Con uno scambio ravvicinato nei pressi della rete Jannik conquista il sesto gioco del quarto set accorciando le distanze. Serve il controbreak. 40-15 Sinner legge la palla corta dell’avversario, e chiude agevolmente con il rovescio in avanzamento. 30-15 Sotterra il rovescio il tedesco. 15-15 Arriva un bolide vincente con la risposta di dritto di Altmaier. 15-0 Se ne va la risposta del numero 93 ATP. 4-1 Game Altmaier. Scappa via il ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) 30-0 Due miracoli dia rete, bravo a disinnescare i passanti dell’azzurro. 15-0 Brutto errore con la risposta di rovescio di. 2-4 Game. Con uno scambio ravvicinato nei pressi della reteconquista il sesto gioco delset accorciando le distanze. Serve il controbreak. 40-15legge la palla corta dell’avversario, e chiude agevolmente con il rovescio in avanzamento. 30-15 Sotterra il rovescio il tedesco. 15-15 Arriva un bolide vincente con la risposta di dritto di. 15-0 Se ne va la risposta del numero 93 ATP. 4-1 Game. Scappa via il ...

