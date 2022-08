LIVE Musetti-Goffin 3-6 7-5, US Open 2022 in DIRETTA: Lorenzo chiude il secondo set! (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) E IL secondo SET SI chiude! Musetti SI PORTA SULL’1-1! 40-30 Prima di servizio vincente di Musetti, set point. 30-30 Arriva stavolta l’errore dell’azzurro. 30-15 Tiro mancino del vento per Goffin, che deve cambiare l’impostazione del colpo e viene indotto all’errore. 15-15 Punto DA PADRONE di Lorenzo, che cuce un gran rovescio, copre il campo sul passante e chiude con la volée. 0-15 Ora Goffin spinge e Musetti viene sorpreso dal rimbalzo. ED ECCOLO IL BREAK, Musetti AVANTI 6-5 E VA A SERVIRE PER IL set! 30-40 E stavolta errore da matita ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) E ILSET SISI PORTA SULL’1-1! 40-30 Prima di servizio vincente di, set point. 30-30 Arriva stavolta l’errore dell’azzurro. 30-15 Tiro mancino del vento per, che deve cambiare l’impostazione del colpo e viene indotto all’errore. 15-15 Punto DA PADRONE di, che cuce un gran rovescio, copre il campo sul passante econ la volée. 0-15 Oraspinge eviene sorpreso dal rimbalzo. ED ECCOLO IL BREAK,AVANTI 6-5 E VA A SERVIRE PER IL30-40 E stavolta errore da matita ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Goffin 3-4 US Open 2022 in DIRETTA: break in favore del belga - #Musetti-Goffin #DIRETTA: #break - zazoomblog : LIVE – Musetti-Goffin 3-6 0-0 primo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Goffin #primo #turno #2022… - zazoomblog : LIVE Musetti-Goffin 2-1 US Open 2022 in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi - #Musetti-Goffin #DIRETTA:… - partidosonline5 : Goffin vs Musetti en directo HD Goffin vs Musetti live in HD - OA_Sport : Fra pochi minuti il debutto di Lorenzo Musetti all'US Open, seguila con la nostra DIRETTA LIVE -