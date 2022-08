L’incredibile titolo di Repubblica sui funerali di Balocco

(Di martedì 30 agosto 2022) Il Pd ha deciso di suicidarsi, anche giornalisticamente. Non bastava la demenziale comunicazione social di “scegli”, ovviamente fra alternative o suicide o truffaldine: già così perde colpi l’ammucchiata sinistra, sempre più simile agli Wackey Races, la squinternata compagnia motorizzata di Dick Dastardly, Penelope Pitstop, Clyde e la sua banda (il Pd ciociaro) e tutti gli altri, con Blubber Letta che ovviamente guida con i piedi e sempre sull’orlo di una crisi di nervi. Ma son proprio le testate di riferimento, che il Paròn Rocco avrebbe probabilmente definito “testate de gran casso”, a dare il meglio. Sentite come hanno titolato il racconto deidi Alberto, il disgraziato imprenditore dolciario folgorato da un fulmine: “Fossano, addio ad Alberto: le lacrime si mescolano al profumo di biscotti”. Tutto vero, ...

jackildonlenzi : Secondo voi tra dieci anni in 'Il Milan dei belgi', l'incredibile racconto della squadra che ha vinto 8 campionati,… - Dario_Paparo : Ad inizio mercato dicevo che il Napoli per fare una cosa sensata avrebbe dovuto cedere meret (prestito o titolo def… - alessiawithtwos : un giorno questo dolore ti sarà utile è un titolo che fa molto ragazza tumblr 2012 con l’aesthetic depressa e il ma… - BeppeGatti : Ti prego di pubblicizzare l'uscita e il titolo io lo comprerò e invito tutti coloro che credono nella libertà di fa… - BeppeGatti : @SMaurizi @pameladiverona Ti prego di pubblicizzare l'uscita e il titolo io lo comprerò e invito tutti coloro che c… -

Sky Tg24

... "Brawn: The One Pound Formula 1 Team" è unprovvisorio ma ... 'Sono onorato di partecipare al racconto dell'storia ...stagione del campionato di F1 nel 2009 con coloro che'hanno ...... questastoria getta una luce completamente nuova ...ispirate al campione di pallacanestro Michael Jordan - non è solo'... Un nuovoad arricchire la costellazione RSI Radiotelevisione ... Brawn: The One Pound Formula 1 Team, Disney+ annuncia la docuserie con Keanu Reeves