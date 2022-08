La Partita del Cuore, in campo per i malati di Alzheimer e per i bambini con leucemie ed emopatie (Di martedì 30 agosto 2022) In campo per sostenere le persone più fragili: malati di Alzheimer e bambini affetti da leucemie ed emopatie. E’ quello che cercheranno di fare i campioni dello sport e del mondo dello spettacolo che il 7 settembre daranno vita alla 31esima edizione de “La Partita del Cuore“. Un momento della presentazione de La Partita del Cuore 2022La Partita si giocherà allo U-Power Stadium di Monza con fischio d’inizio alle 21,15 e vedrà in campo la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527. L’edizione 2022 andrà in onda in prima serata su Raidue (in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità), con la conduzione di Simona Ventura, mentre la telecronaca è affidata al ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) Inper sostenere le persone più fragili:diaffetti daed. E’ quello che cercheranno di fare i campioni dello sport e del mondo dello spettacolo che il 7 settembre daranno vita alla 31esima edizione de “Ladel“. Un momento della presentazione de Ladel2022Lasi giocherà allo U-Power Stadium di Monza con fischio d’inizio alle 21,15 e vedrà inla Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527. L’edizione 2022 andrà in onda in prima serata su Raidue (in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità), con la conduzione di Simona Ventura, mentre la telecronaca è affidata al ...

GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - AnnaAscani : Nei collegi uninominali vince chi arriva primo. Nei collegi uninominali si elegge 1/3 del Parlamento. Gli unici che… - Giacinti9 : Bisognava iniziare bene e lo abbiamo fatto. Sono felice di aver fatto il mio primo gol con la maglia giallorossa.… - Claplaz : @Irena67516527 Ero a San Siro e ho seguito bene la partita di Dzeko: è stato il peggiore in campo, molle, svogliato… - Djnc78 : @GiorgioCMascion Partita chiusa su quello scambio assurdo (punto più bello del match) Il crucco là ha gettato la sp… -