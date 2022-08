Ilaria Cucchi è pronta per entrare in Parlamento “Sì, ho strumentalizzato Stefano e continuerò a farlo”, dice (Di martedì 30 agosto 2022) Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, confessa che dietro le sue battaglia non c’era solo la sete di giustizia per il fratello morto. Dodici anni di battaglia culminate con la condanna dei responsabili della morte del fratello Stefano. Nel frattempo un libro pubblicato e ora la candidatura con Sinistra e Verdi. Ilaria Cucchi ammette di non aver fatto tutto solo per il fratello morto. ANSA/CLAUDIO PERILa donna ha lanciato ufficialmente la candidatura sotto la targa dedicata a Stefano Cucchi, in via Lemonia, all’interno del parco degli Acquedotti a Roma. Ilaria, in corsa per il Senato – intervistata da Fanpage – ha spiegato: “Ho deciso di intraprendere questa battaglia per un motivo molto semplice, perché una battaglia ... Leggi su formatonews (Di martedì 30 agosto 2022), sorella di, confessa che dietro le sue battaglia non c’era solo la sete di giustizia per il fratello morto. Dodici anni di battaglia culminate con la condanna dei responsabili della morte del fratello. Nel frattempo un libro pubblicato e ora la candidatura con Sinistra e Verdi.ammette di non aver fatto tutto solo per il fratello morto. ANSA/CLAUDIO PERILa donna ha lanciato ufficialmente la candidatura sotto la targa dedicata a, in via Lemonia, all’interno del parco degli Acquedotti a Roma., in corsa per il Senato – intervistata da Fanpage – ha spiegato: “Ho deciso di intraprendere questa battaglia per un motivo molto semplice, perché una battaglia ...

