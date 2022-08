"Ha pagato uno stregone per colpirlo": Pogba-Mbappè, che sta succedendo | Guarda (Di martedì 30 agosto 2022) Un fratello maggiore che gli dà contro, e che lo ha persino minacciato di rivelare alcuni suoi segreti se non avesse ricevuto in cambio di 13 milioni di euro. Paul Pogba non sta vivendo sicuramente ore felici, per colpa di Mathias Pogba e di alcuni amici di infanzia dei due. Tanto che il centrocampista della Juve, scrive Franceinfo, ha parlato già con la polizia facendo aprire un'indagine per “tentativi di estorsione da parte di una organizzazione criminale" nei suoi confronti. Azioni quasi da film — sequestratori armati di fucili a pompa, appostamenti davanti al centro di allenamento bianconero, e persino uno stregone musulmano — quelli messi in atto dal fratello contro il giocatore. Lo stesso Mathias continua ad accusare il fratello di tradimento, codardia e ipocrisia: “Per colpa tua – ha twittato l'ex attaccante – ho rischiato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Un fratello maggiore che gli dà contro, e che lo ha persino minacciato di rivelare alcuni suoi segreti se non avesse ricevuto in cambio di 13 milioni di euro. Paulnon sta vivendo sicuramente ore felici, per colpa di Mathiase di alcuni amici di infanzia dei due. Tanto che il centrocampista della Juve, scrive Franceinfo, ha parlato già con la polizia facendo aprire un'indagine per “tentativi di estorsione da parte di una organizzazione criminale" nei suoi confronti. Azioni quasi da film — sequestratori armati di fucili a pompa, appostamenti davanti al centro di allenamento bianconero, e persino unomusulmano — quelli messi in atto dal fratello contro il giocatore. Lo stesso Mathias continua ad accusare il fratello di tradimento, codardia e ipocrisia: “Per colpa tua – ha twittato l'ex attaccante – ho rischiato di ...

