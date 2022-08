sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli, Keylor Navas potrebbe svincolarsi dal PSG e arrivare dopo l’1 settembre - LucianoQuaranta : RT @sportli26181512: #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Napoli, Keylor Navas può arrivare anche il 2 settembre:… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Napoli, Keylor Navas può arrivare anche il 2 settembr… - 100x100Napoli : Gazzetta: Navas può arrivare dopo la chiusura del mercato - napolista : #Navas, Mendes pensa alla risoluzione del contratto col Psg per tesserarlo col Napoli dopo il 1 settembre Sulla Ga… -

Nell'edizione odierna delladello Sport si parla della trattativa per Keylor. Continua il braccio di ferro tra il portiere costaricano e il PSG sulla buonuscita mentre l'agente Mendes ha già trovato un accordo ...... KeylorLadello Sport fa il punto sulla trattativa del Napoli col Psg per avere. Non ci sono novità, nel senso che il club parigino non ha ancora trovato l'accordo col portiere ...L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Keylor Navas. Secondo il quotidiano Navas ha l’accordo col Napoli. Il portiere del Costa Rica sarebbe pronto a ...Il Napoli è impegnato nel turno infrasettimanale contro il Lecce, ma la società intanto valuta le ultime manovre di mercato.