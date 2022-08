Extraprofitti | problema Acea per Gualtieri | il gruppo fa ricorso | mentre il Pd attacca le aziende che non pagano o contestano la norma

(Di martedì 30 agosto 2022)tutto il Pd, a partire dai suoi vertici, si affanna a chiedere di far rispettare allelasugli, c’è un importante esponente dem – Roberto– che sul tema ha una grana in casa. Perché, controllata al 51% dal Comune di Roma, ha deciso di fareal Tar contro la“ravvisandone elementi di illegittimità, anche costituzionale”. Il sindaco della Capitale, quindi, ha tutto il suo partito schierato contro leche nonlae la principale partecipata del Campidoglio che giudica il provvedimento sballato. Eha tenuto per sé proprio la delega alle partecipate. Va detto che ...

I quali, spaventatissimi da unche non sanno maneggiare, e conoscendo se stessi e le ... la cassa piange: non sono stati versati 9mld didelle aziende dell'energia Dopo la folle ...Sarebbe una misura molto più efficace, equa e veloce dell'imposizione fiscale sugli, perché agirebbe direttamente sul, anziché attendere gli incassi degli operatori, la loro ...Dalla tassa sugli extraprofitti delle società energetiche il governo si aspettava 10 miliardi ma ne è arrivato solo uno. Al 31 agosto è stato anticipato il termine per mettersi in regola con l’acconto ...Molte società dell'energia non versano l'acconto e contestano la cifra imponibile. Il Tar dovrebbe pronunciarsi l'8 novembre ...