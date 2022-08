Elon Musk | “Con il ‘digiuno intermittente’ ho perso 9 chili e mi sento più in salute” Ecco di cosa si tratta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022)ha annunciato su Twitter di aver seguito il. Per dimagrire, dunque, nessun robot, né intelligenza artificiale. Il miliardario, patron di Tesla, ha spiegato di aver: “Su consiglio di un buon amico ho fatto il digiuno intermittente e mipiù in”. Negli ultimi mesi, dopo essere stato immortalato sullo yacht di un amico,aveva ironizzato sul suo stato di forma, ammettendo di essere un po’ appesantito. Adesso, ha rivelato di aver utilizzato l’app ‘Zero Fasting Health’ per ottenere il proprio peso forma. Il digiuno intermittente segue canoni opposti rispetto alle diete ordinarie e non è consigliato dai nutrizionisti. Il sistema più inflazionato è quello del 16/8, attraverso il ...