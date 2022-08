CR7, salta l’affare: ha bloccato l’assegno da 140mln per Osimhen (Di martedì 30 agosto 2022) Repubblica – . Secondo quanto riportato dal quotidiano, Cristiano Ronaldo non avrebbe alcuna intenzione di approdare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 agosto 2022) Repubblica – . Secondo quanto riportato dal quotidiano, Cristiano Ronaldo non avrebbe alcuna intenzione di approdare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

lopsicologorn : @FBiasin @EduAguirre7 Quindi Lukaku esiliato per motivi tecnici COLPACCIO CR7 che che voleva andare via per giocare… - Ale_Stile : Se salta Keylor Navas vado in depressione. Se non viene neanche Cr7 vado in analisi. Almeno uno dei due il giorno… - Strokeman6 : Dopo aver visto la partita del Manc.UTD posso tranquillamente dire che CR7 farebbe bene a scegliere un campionato m… - steampunk_egg : @dukeby @Torrenapoli1 stiamo al 27 e Jorge Mendes deve prima aspettare di vedere se salta la trattativa Antony per… - mirramedeo : IL Calcio moderno è Business Finanziario e quindi x chi dirige un'azienda Calcistica fa le sue giuste valutazioni.… -