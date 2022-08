Calciomercato Lecce: si avvicina Akpa Akpro (Di martedì 30 agosto 2022) Calciomercato Lecce, oggi si potrebbe chiudere con la Lazio per il passaggio in giallorosso Akpa Akpro in prestito Il Lecce è vicinissimo ad Akpa Akpro. L’esubero della Lazio dovrebbe arrivare nella squadra di Baroni con la formula del prestito. I colloqui tra le società si sono intensificati e il centrocampista – come riportato da Nicolò Schira – sembra davvero vicino, tanto che l’affare potrebbe concludersi in giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022), oggi si potrebbe chiudere con la Lazio per il passaggio in giallorossoin prestito Ilè vicinissimo ad. L’esubero della Lazio dovrebbe arrivare nella squadra di Baroni con la formula del prestito. I colloqui tra le società si sono intensificati e il centrocampista – come riportato da Nicolò Schira – sembra davvero vicino, tanto che l’affare potrebbe concludersi in giornata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

