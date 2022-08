Basket, Europei, Petrucci: “Niente aspettative, ma credo nell’Italia” (Di martedì 30 agosto 2022) “Parlando alla squadra ho detto che questo Europeo sta superando tanti altri per interesse. Quasi tutto esaurito in tutte le partite: è la dimostrazione che dopo 32 anni una prima fase in Italia è molto importante”. Queste le parole di Gianni Petrucci, presidente della FederBasket, nella conferenza stampa di presentazione dell’EuroBasket negli studi di Sky Sport. “Nel 2015 dissi che era la squadra più forte di sempre, almeno sulla carta – prosegue il numero uno della Fip – Questa, sempre sulla carta, non è sullo stesso livello e quindi non creo aspettative. Ma ci credo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “Parlando alla squadra ho detto che questo Europeo sta superando tanti altri per interesse. Quasi tutto esaurito in tutte le partite: è la dimostrazione che dopo 32 anni una prima fase in Italia è molto importante”. Queste le parole di Gianni, presidente della Feder, nella conferenza stampa di presentazione dell’Euronegli studi di Sky Sport. “Nel 2015 dissi che era la squadra più forte di sempre, almeno sulla carta – prosegue il numero uno della Fip – Questa, sempre sulla carta, non è sullo stesso livello e quindi non creo. Ma ci”. SportFace.

