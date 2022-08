Baroni: «Contro il Napoli servirà concentrazione, anche se potrebbe non bastare» (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sarà Napoli-Lecce. Il tecnico del club pugliese, Marco Baroni, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un inContro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile Contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci“. Il Lecce viene da un pareggio Contro l’Empoli. “Abbiamo commesso una serie di errori, piccole ingenuità di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sarà-Lecce. Il tecnico del club pugliese, Marco, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incosì ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibileun avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dovenonma dobbiamo provarci“. Il Lecce viene da un pareggiol’Empoli. “Abbiamo commesso una serie di errori, piccole ingenuità di ...

