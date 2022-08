Automobilista fa inversione a U sulla A1, il (Di martedì 30 agosto 2022) Un Automobilista a guida di un suv bianco fa inversione sulla A1 verso Roma . Il conducente è stato fermato dalla Polizia stradale e rischia una multa fino a 8mila euro. / Twitter Polizia Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Una guida di un suv bianco faA1 verso Roma . Il conducente è stato fermato dalla Polizia stradale e rischia una multa fino a 8mila euro. / Twitter Polizia

Giangi_ilBoomer : Automobilista straniero effettua inversione ad U in autostrada, dopo essersi reso conto di aver sbagliato direzione… - FScalmati : RT @galatacla: NAVIGATORE... a vista! La polizia ha bloccato in autostrada un automobilista che, dopo essersi accorto di aver sbagliato di… - Brivido_Nero : Poi dicono che questo paese non è da addrizzare..?????? #Autostrada #30agosto - patrizi97203512 : RT @chilhavistorai3: Manovre folli in autostrada: “Me lo ha detto il navigatore”. Tragedia sfiorata, automobilista straniero fermato da Pol… - infoitinterno : Regione – Fa inversione a U sulla A1, l’automobilista: “Ho seguito il navigatore” -