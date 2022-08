(Di martedì 30 agosto 2022) L’prepara ilindella: interesse dei belgi sia per Diawara che per Calafiori L’continua a seguire le vicende del mercato italiano alla ricerca di rinforzi. Dopo l’arrivo di Esposito dall’Inter, si studia ilin. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i belgi stanno trattando con i giallorossi due calciatori: il primo è Diawara, che potrebbe firmare già in giornata, il secondo sarebbe Calafiori, che si sta convincendo nell’accettare la destinazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anderlecht, doppio colpo in casa Roma L'Anderlecht prepara il doppio colpo in casa della Roma: interesse dei belgi sia per Diawara che per Calafiori L'Anderlecht continua a seguire le vicende del mercato italiano alla ricerca di rinforzi.La Roma in questi ultimi tre giorni di calciomercato rimane molto attiva e riesce a piazzare due colpi last minute: Pinto ce l'ha fatta ...