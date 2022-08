Al via i Campionati Mondiali di vela, la carica di Bruni: “Stateci vicino” (Di martedì 30 agosto 2022) Sta per scadere il conto alla rovescia per l’inizio dei Campionati Mondiali di vela 2022. L’evento, infatti, avrà il via domani a St. Margarets Bay (Nuova Scozia, in Canada) e si concluderà lunedì 5 settembre. Italia che nei 49er vuole dimostrare il cambio di passo dopo Tokyo e si candida ad un ruolo di protagonista all’evento più prestigioso della stagione. Tita-Banti nei Nacra 17, appaiono invece come i favoriti per il titolo. Le aspirazioni azzurre ai Campionati Mondiali di vela I campioni olimpici italiani si presentano in Canada da imbattuti, con una striscia positiva di quasi due anni, iniziata con la Kieler Woche 2020 e che va avanti da sette competizioni internazionali vinte consecutivamente. Per questo motivo Tita e Banti si presentano da grandi favoriti e si mettono a caccia ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 30 agosto 2022) Sta per scadere il conto alla rovescia per l’inizio deidi2022. L’evento, infatti, avrà il via domani a St. Margarets Bay (Nuova Scozia, in Canada) e si concluderà lunedì 5 settembre. Italia che nei 49er vuole dimostrare il cambio di passo dopo Tokyo e si candida ad un ruolo di protagonista all’evento più prestigioso della stagione. Tita-Banti nei Nacra 17, appaiono invece come i favoriti per il titolo. Le aspirazioni azzurre aidiI campioni olimpici italiani si presentano in Canada da imbattuti, con una striscia positiva di quasi due anni, iniziata con la Kieler Woche 2020 e che va avanti da sette competizioni internazionali vinte consecutivamente. Per questo motivo Tita e Banti si presentano da grandi favoriti e si mettono a caccia ...

