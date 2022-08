VIDEO Berrettini-Jarry 3-0 | US Open 2022 | highlights e sintesi | romano devastante col servizio

(Di lunedì 29 agosto 2022) Un buonissimo riscaldamento per Matteo, che doveva dare qualche risposta dopo le due eliminazioni al primo turno dei Masters1000 di Montreal e di Cincinnati. Il tennistaha vinto agevolmente il suo primo match agli UScontro il cileno Nicolas, che ha collezionato soltanto otto giochi in due ore. Il sudamericano non è riuscito a trovare una soluzione per contrastare ildel, quest’oggi scintillante; basti pensare che in tutta la partita non ha offerto nemmeno una palla break. Al prossimo turno Matteo affronterà il francese Hugo Grenier. US3-0, GLIDEL MATCH Foto: LaPresse

