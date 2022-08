Un turista di 32 anni annega nel lago di Como | è il quinto in un’estate

MrcLucien : @caribbeanblue cambiato non solo 2 volte città ma 2 volte nazione. Dopo 14 anni lontano dalla tua città, ti posso d… - IacobellisT : RT @11Giuliano: Altro giovane: Ventotene (Latina)turista romano 20enne morto annegato nelle acque del porto romano, colto da un improvviso… - 5_pinin : RT @11Giuliano: Altro giovane: Ventotene (Latina)turista romano 20enne morto annegato nelle acque del porto romano, colto da un improvviso… - mariamworldart : RT @cronaca_di_ieri: 28/08/22 LATINA (LT) - Malore in mare, Lorenzo muore a 19 anni: inutili i soccorsi del 118. Il giovane turista, espe… - CaligaraAnna : RT @cronaca_di_ieri: 28/08/22 LATINA (LT) - Malore in mare, Lorenzo muore a 19 anni: inutili i soccorsi del 118. Il giovane turista, espe… -

È stato inghiottito dalle acque del lago di Como. È morto così undell'Azerbaijan di 32in vacanza in Lombardia con la moglie classe 1990, lei della Repubblica Ceca. Una gita in barca, noleggiata, il tuffo in acqua e poi probabilmente un ......lanciarci in una conversazione mentre siamo all'estero in vacanza o dare indicazioni a un... È anche l'occasione per tornare su importanti classici come il Wall Street degli80 e Jerry ...Un uomo di 32 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como: il suo corpo si trova in profondità e domani i vigili del fuoco cercheranno di recuperarlo ...Carabiniere morto a Cuba, è giallo sulle cause del decesso. Germano Mancini, è morto lo scorso 21 agosto a L’Avana, all’età di 50 anni.