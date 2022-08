Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente con la moto nel Cuneese (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Un ragazzo di 17 anni è morto intorno alle 5.30 a Cavallermaggiore, nel Cuneese, dopo che la sua moto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Undi 17intorno alle 5.30 a Cavallermaggiore, nel, dopo che la sua, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per ilnon c'è stato nulla da fare.

