Ucraina | team Aiea verso Zaporizhzhia | ispezione in settimana

Vienna, 29 ago. (Adnkronos) - Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si stanno dirigendo all'impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d'Europa nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi scrivendo su Twitter che ''il giorno è arrivato''. Postando una foto che lo ritrae insieme agli ispettori della Missione di supporto e di assistenza per Zaporizhzhia, Grossi ha scritto che il team è ''in arrivo''. ''Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa. Sono orgoglioso di guidare questa missione che sarà a Zaporizhzhia alla fine di questa settimana'', ha aggiunto. Secondo il ministro degli Esteri ucraino ...

