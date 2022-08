Tottenham, Conte: «Aspettiamo il rinnovo di Kane» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Tottenham al lavoro per il rinnovo di Harry Kane, su cui fa grande affidamento anche Antonio Conte: «É il desiderio di tutti» Il Tottenham è al lavoro per il rinnovo del contratto di Harry Kane. Dopo che la scorsa estate erano usciti dei malumori che volevano l’attaccante desideroso di una nuova avventura, l’arrivo di Conte e Paratici ha revitalizzato l’entusiasmo del capitano dell’Inghilterra, che ora si prepara a discutere il rinnovo con gli Hotspurs. Di seguito anche le parole di Antonio Conte. «Il desiderio di tutti nel club è che Kane continui a stare al Tottenham, per firmare un nuovo contratto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilal lavoro per ildi Harry, su cui fa grande affidamento anche Antonio: «É il desiderio di tutti» Ilè al lavoro per ildel contratto di Harry. Dopo che la scorsa estate erano usciti dei malumori che volevano l’attaccante desideroso di una nuova avventura, l’arrivo die Paratici ha revitalizzato l’entusiasmo del capitano dell’Inghilterra, che ora si prepara a discutere ilcon gli Hotspurs. Di seguito anche le parole di Antonio. «Il desiderio di tutti nel club è checontinui a stare al, per firmare un nuovo contratto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Tottenham, Conte: «Aspettiamo il rinnovo di Kane» - Luxgraph : Conte non chiude il mercato del Tottenham: 'Paratici sa come la penso' - sportli26181512 : #Conte sul mercato del #Tottenham: 'Paratici sa come la penso': 'Ho parlato con la società, ma se non arriverà ness… - sportli26181512 : Tottenham, Conte elogia Son: 'Sarebbe un genero perfetto'. Video: L'allenatore italiano spende parole d'elogio per… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Tottenham, Conte 'Mercato? Club sa quello che penso' -