Social, Spin Factor/Adnkronos: Meloni tallona Draghi nel sentiment dei leader (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – A meno di un mese dal voto, Mario Draghi con un dato del 61,03% mantiene la leadership del sentiment Social dei leader, pur se con una leggera flessione rispetto alla settimana precedente (-0,13%). Si avvicina alla vetta Giorgia Meloni con il 60,57% e, con il +1,40% su base settimanale ha il trend di crescita maggiore rispetto agli altri. Nella top five troviamo poi al terzo posto Giuseppe Conte, con il 57,67% (+0,79%), seguito da Silvio Berlusconi (+0,62%) – entrambi gli ex premier alla quarta settimana consecutiva di incremento del sentiment positivo – e da Emma Bonino, quinta con il 50,49% (+0,17). E' quanto emerge dal report sui leader realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor.

