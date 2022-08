Siamo davvero pronti all’arbitraggio all’inglese? (Di lunedì 29 agosto 2022) “Arbitraggio all’inglese” che belle parole. Tutti a lamentarsi dei ritmi della Serie A, delle continue interruzioni arbitrali, dello scarso appeal televisivo all’estero e, di conseguenza, di un campionato livellato sempre più in basso. Si prova ad intervenire dove possibile e neanche va bene. Come? L’Associazione Italiana Arbitri, per la nuova stagione, ha dato come direttiva quella di fischiare meno, evitare i “falletti” e dare più continuità alle azioni di gioco in nome dello spettacolo. Marinelli da Tivoli ci ha provato e ci è riuscito alla grande questa sera durante Fiorentina Napoli, gara maschia, con continui contrasti ed interventi ai limiti della sanzione. FOTO: Getty Images, Fiorentina Napoli Una gara perfetta quella dell’arbitro, anche sul gol annullato ad Osimhen. Ma non è piaciuto praticamente a nessuno: allo stadio fischiato – è un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) “Arbitraggio” che belle parole. Tutti a lamentarsi dei ritmi della Serie A, delle continue interruzioni arbitrali, dello scarso appeal televisivo all’estero e, di conseguenza, di un campionato livellato sempre più in basso. Si prova ad intervenire dove possibile e neanche va bene. Come? L’Associazione Italiana Arbitri, per la nuova stagione, ha dato come direttiva quella di fischiare meno, evitare i “falletti” e dare più continuità alle azioni di gioco in nome dello spettacolo. Marinelli da Tivoli ci ha provato e ci è riuscito alla grande questa sera durante Fiorentina Napoli, gara maschia, con continui contrasti ed interventi ai limiti della sanzione. FOTO: Getty Images, Fiorentina Napoli Una gara perfetta quella dell’arbitro, anche sul gol annullato ad Osimhen. Ma non è piaciuto praticamente a nessuno: allo stadio fischiato – è un ...

