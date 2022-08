Serena Williams lancia il suo libro illustrato per bambini: esce il 27 settembre (Di lunedì 29 agosto 2022) Non solo imprenditrice, influencer, attivista. Dopo il tennis, Serena Williams sembra intenzionata a coltivare anche un talento per la scrittura. La superstar americana, che nella notte italiana giocherà quella che potrebbe essere la sua ultima partita in singolare di una carriera irripetibile, ha annunciato che il prossimo 27 settembre uscirà il suo libro per bambini: “Le avventure di Qai Qai”. Narra, tra varie illustrazioni, la storia di una bambina che impara a credere in sé stessa con l’aiuto della sua bambola e migliore amica, Qai Qai. Serena già nel 2005, insieme alla scrittrice Hilary Beard e alla sorella Venus, pubblicò il libro “Venus & Serena: Serving From The Hip: 10 Rules For Living, Loving and Winning”. Non è l’unica ad aver ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Non solo imprenditrice, influencer, attivista. Dopo il tennis,sembra intenzionata a coltivare anche un talento per la scrittura. La superstar americana, che nella notte italiana giocherà quella che potrebbe essere la sua ultima partita in singolare di una carriera irripetibile, ha annunciato che il prossimo 27uscirà il suoper: “Le avventure di Qai Qai”. Narra, tra varie illustrazioni, la storia di una bambina che impara a credere in sé stessa con l’aiuto della sua bambola e migliore amica, Qai Qai.già nel 2005, insieme alla scrittrice Hilary Beard e alla sorella Venus, pubblicò il“Venus &: Serving From The Hip: 10 Rules For Living, Loving and Winning”. Non è l’unica ad aver ...

