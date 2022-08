Sampdoria, nuovo colpo per il centrocampo: arriva Winks in prestito dal Tottenham (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pesante sconfitta subita contro la Salernitana, la Sampdoria ha deciso di correre ai ripari inserendo nuovi innesti nella rosa di Marco Giampaolo. E’ fatta per l’arrivo in prestito di Harry Winks dal Tottenham, con il club inglese che contribuirà al pagamento di una parte dell’ingaggio. Devono ancora essere risolte le ultime cose burocratiche, ma il centrocampista dovrebbe essere a Genova già domani. Si tratta di un importante colpo per i blucerchiati, che vanno a colmare il vuoto lasciato in estate da Albin Ekdal e Morten Thorsby, rispettivamente finiti allo Spezia e all’Union Berlino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pesante sconfitta subita contro la Salernitana, laha deciso di correre ai ripari inserendo nuovi innesti nella rosa di Marco Giampaolo. E’ fatta per l’arrivo indi Harrydal, con il club inglese che contribuirà al pagamento di una parte dell’ingaggio. Devono ancora essere risolte le ultime cose burocratiche, ma il centrocampista dovrebbe essere a Genova già domani. Si tratta di un importanteper i blucerchiati, che vanno a colmare il vuoto lasciato in estate da Albin Ekdal e Morten Thorsby, rispettivamente finiti allo Spezia e all’Union Berlino. SportFace.

