Roma, cessione ufficiale: parte a titolo definitivo (Di lunedì 29 agosto 2022) La Cremonese ha iniziato questa stagione da neopromossa in modo per niente facile, subendo tre sconfitte consecutive da parte di Fiorentina, Roma e Torino. La proprietà ha deciso quindi di correre ai ripari, acquistando Felix Afena-Gyan dalla Roma. L’attaccante diciannovenne non era da tempo nei piani di Mourinho, quindi la società lombarda ne ha approfittato per tesserarlo a titolo definitivo. Felix Afena-Gyan Cremonese Roma La trattativa era aperta da diverse settimane, con la Roma che voleva liberarsi del ghanese per fare spazio all’acquisto di Andrea Belotti. Nel giorno dell’arrivo del Gallo nella Capitale infatti la Cremonese ufficializza l’acquisto di Felix Afena-Gyan. Al club capitolino andranno 6 milioni più 3 di bonus legati alle presenze, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) La Cremonese ha iniziato questa stagione da neopromossa in modo per niente facile, subendo tre sconfitte consecutive dadi Fiorentina,e Torino. La proprietà ha deciso quindi di correre ai ripari, acquistando Felix Afena-Gyan dalla. L’attaccante diciannovenne non era da tempo nei piani di Mourinho, quindi la società lombarda ne ha approfittato per tesserarlo a. Felix Afena-Gyan CremoneseLa trattativa era aperta da diverse settimane, con lache voleva liberarsi del ghanese per fare spazio all’acquisto di Andrea Belotti. Nel giorno dell’arrivo del Gallo nella Capitale infatti la Cremonese ufficializza l’acquisto di Felix Afena-Gyan. Al club capitolino andranno 6 milioni più 3 di bonus legati alle presenze, ...

