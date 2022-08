Poliziotti come maiali, Conestà (Mosap): “Pronta la querela per lo pseudo artista” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Sicuramente non brilla per originalità il sedicente artista Frah che dipinge i Poliziotti come maiali, alla stregua di Gianna Nannini che in un video musicale rappresentò il corpo alla stessa maniera. Intanto è già Pronta la querela per questo soggetto. Viva la libertà artistica, ma a tutto c’è un limite. Non si può chiamare maiale chi ogni giorno rischia la vita per strada”.Lo dichiara Fabio Conestà Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap.”Quelli che lui chiama maiali sono gli stessi che garantiscono anche la sua sicurezza. Sono padri e madri di famiglia che non meritano di essere sbeffeggiati in questo modo. Messaggi violenti e diseducativi come questo – dice Conestà – ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 29 agosto 2022) “Sicuramente non brilla per originalità il sedicenteFrah che dipinge i, alla stregua di Gianna Nannini che in un video musicale rappresentò il corpo alla stessa maniera. Intanto è giàlaper questo soggetto. Viva la libertà artistica, ma a tutto c’è un limite. Non si può chiamare maiale chi ogni giorno rischia la vita per strada”.Lo dichiara FabioSegretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.”Quelli che lui chiamasono gli stessi che garantiscono anche la sua sicurezza. Sono padri e madri di famiglia che non meritano di essere sbeffeggiati in questo modo. Messaggi violenti e diseducativiquesto – dice– ...

