Napoli: Ounas è pronto a partire (Di lunedì 29 agosto 2022) Al centro delle nuove trattative c’è l’algerino Adam Ounas, classe ’96. L’attaccante milita nel Napoli da ormai due stagioni ma diversi club sembrano aver puntato gli occhi su di lui. Su di lui, al momento, ci sono Monza, Torino e Sampdoria, si tratta per lo più di richieste di prestito mentre il Napoli vorrebbe cederlo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Al centro delle nuove trattative c’è l’algerino Adam, classe ’96. L’attaccante milita nelda ormai due stagioni ma diversi club sembrano aver puntato gli occhi su di lui. Su di lui, al momento, ci sono Monza, Torino e Sampdoria, si tratta per lo più di richieste di prestito mentre ilvorrebbe cederlo L'articolo

susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Fabian andrà al PSG, la trattativa per Navas è bloccata, il Napoli pensa di ingaggiarlo a gennaio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Fabian andrà al PSG, la trattativa per Navas è bloccata, il Napoli pensa di ingaggiarlo a gennaio… - calciomercato_m : MERCATO - Bargiggia: 'Fabian andrà al PSG, la trattativa per Navas è bloccata, il Napoli pensa di ingaggiarlo a gen… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Fabian andrà al PSG, la trattativa per Navas è bloccata, il Napoli pensa di ingaggiarlo a gennaio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Fabian andrà al PSG, la trattativa per Navas è bloccata, il Napoli pensa di ingaggiarlo a gennaio… -