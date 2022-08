Missione Aiea a Zaporizhzhia , il ministro ucraino Kuleba: “È la più difficile nella storia dell’agenzia” (Di lunedì 29 agosto 2022) Quella all’impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina, sarà ”la Missione più difficile dell’Aiea”, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in visita a Stoccolma, dove ha incontrato la premier svedese Magdalena Andersson e la sua omologa Ann Linde. “Questa Missione sarà la più difficile nella storia dell’Aiea, date le attività di combattimento intraprese dalla Federazione Russa sul campo e anche il modo palese con cui la Russia sta cercando di legittimare la sua presenza”, ha detto Kuleba. Per questo, ha aggiunto “ci aspettiamo che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Quella all’impianto di, la centrale nucleare più grande d’Europa nel sud dell’Ucraina, sarà ”lapiùdell’”, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Ne è convinto ildegli EsteriDmytroin visita a Stoccolma, dove ha incontrato la premier svedese Magdalena Andersson e la sua omologa Ann Linde. “Questasarà la piùdell’, date le attività di combattimento intraprese dalla Federazione Russa sul campo e anche il modo palese con cui la Russia sta cercando di legittimare la sua presenza”, ha detto. Per questo, ha aggiunto “ci aspettiamo che la ...

