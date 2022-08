Milan, turno di riposo per Leao? (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina contro il Sassuolo. Pioli presenterà un Milan profondamente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Rafaelpotrebbe partire dalla panchina contro il Sassuolo. Pioli presenterà unprofondamente...

sportli26181512 : Milan, turno di riposo per Leao?: Secondo quanto riferito da Sky, Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina contr… - sportli26181512 : Milan, turno di riposo per Leao?: Secondo quanto riferito da Sky, Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina contr… - OG__Padu : RT @DiaVoltaire: I procuratori proveranno sicuramente nostalgia per quando bastava una telefonata di 5 minuti con l'ad del Milan per piazza… - finallybarbos : RT @DiaVoltaire: I procuratori proveranno sicuramente nostalgia per quando bastava una telefonata di 5 minuti con l'ad del Milan per piazza… - LaMagliaFuori : RT @DiaVoltaire: I procuratori proveranno sicuramente nostalgia per quando bastava una telefonata di 5 minuti con l'ad del Milan per piazza… -