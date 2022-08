Massimo Ranieri sbarca in una serie Mediaset per la prima volta: la novità (Di lunedì 29 agosto 2022) Il celebre cantautore Massimo Ranieri protagonista della nuova serie che sarà trasmessa sulle reti Mediaset Sono iniziate le riprese de “La voce che hai dentro”, nuova serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista Massimo Ranieri, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. La fiction, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Il celebre cantautoreprotagonista della nuovache sarà trasmessa sulle retiSono iniziate le riprese de “La voce che hai dentro”, nuovache andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista, per laimpegnato su un progetto televisivo targato, con Maria Pia Calzone. La fiction, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea die da un soggetto didi Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura ...

Webl0g : La voce che hai dentro, al via le riprese della serie tv con Massimo Ranieri - dumurin : RT @EnfantProdige: Ma la fiction di Massimo Ranieri per Mediaset è un Empire partenopeo @Shinichi199E @alessio_gaudino #Lavocechehaidentro - giuliaaaaenne : @kekkacrii mai come me che mi esce massimo ranieri - EnfantProdige : Ma la fiction di Massimo Ranieri per Mediaset è un Empire partenopeo @Shinichi199E @alessio_gaudino #Lavocechehaidentro - MariaPiaCalzone : RT @luckyredfilm: ??Primi ciak per #MassimoRanieri, protagonista con @MariaPiaCalzone della nuova serie #LaVoceCheHaiDentro. La fiction Medi… -