Martina Berluti muore a 17 anni

Martina Berluti, giovane promessa dell'equitazione, è morta in ospedale a Sassari dopo un giorno di agonia. La 17enne aveva riportato gravi ferite dopo essere caduta da cavallo durante un allenamento a Porto Torres. 

La caduta da cavallo

L'incidente è avvenuto il 27 agosto a Porto Torres durante gli allenamenti. Il cavallo che la ragazza stava montando è scivolato e lei è caduta a terra, rimanendo gravemente ferita. Dopo la caduta la ragazza è stata trasportata subito in eliambulanza all'ospedale Santissima Annunciata di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo le lesioni subite si sono rivelate gravissime e nella giornata di ieri domenica 28 agosto la giovane ragazza è deceduta. A dare notizia della scomparsa di Martina Berluti è stato il comitato regionale della Fise (Federazione Italiana

