Il singolo di Alice Sansebastiano disponibile su Spotify (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l'anticipazione del mese scorso su Facebook, il singolo inedito di Alice Sansebastiano dal titolo "Anima" è disponibile sulla piattaforma digitale Spotify al seguente link: https://open.Spotify. Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l'anticipazione del mese scorso su Facebook, ilinedito didal titolo "Anima" èsulla piattaforma digitaleal seguente link: https://open.

Alice_L08 : Quindi amore ricapitolando SINGOLO????????????????? - Luddy66451611 : @hakujovdai Lo è. È divertente, dolce e i personaggi sono interessanti. Ci sono delle scene commuoventi. È un manga… - Alice_L08 : Nuovo singolo coso de botto a Roma che canterà a taormina e milano e Milano stesos annuncia la data Voglio morire - LittleLouFreaks : @Alice_L08 Io ho solo visto in tl ,ho capito solo che è un uovo singolo ahah - Alice_L08 : RT @pgiuu_: io alle 3 di notte guardando la maratona larry della modesta durata di 2:25 h come se non conoscessi ogni singolo loro respiro:… -