Gf Vip 7, dopo Carolina Marconi ecco altri due Vipponi che entreranno nella Casa (Di lunedì 29 agosto 2022) La nuova edizione del Grande Fratello si avvicina e proseguono i rumor sul cast del programma. Nuovi indizi social vedrebbero la presenza di Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi. Il nome del ragazzo è stato rilanciato anche quest'anno, dopo la mancata presenza nell'ultima edizione andata in onda. Edoardo infatti era dato come concorrente ufficiale e sarebbe dovuto entrare nella Casa insieme a Gianluca Costantino e Antonio Medugno. L'indizio pubblicato nella pagina ufficiale del Gf Vip sembrano ricondurre a lui. Come notato dalla pagina GfIsolanews, il brano pubblicato dal Grande Fratello " Giovane da un po'" è presente nella playlist del ragazzo. Inoltre Edoardo è seguito da vari autori del programma Mediaset. Un altro brano condiviso dal Grande fratello invece sembra interessare Charlie Gnocchi.

