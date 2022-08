Fabian Ruiz-PSG, c’è un nuovo problema: le ultime (Di lunedì 29 agosto 2022) Fabian Ruiz lascerà il Napoli e diventerà un nuovo calciatore del PSG. Nelle ultime settimane si è parlato fortemente di un stretta di mano tra il centrocampista spagnolo e il club francese e di accordo ormai imminente anche tra i club. Ogni ora sembra quella buona per lo sbarco di Fabian a Parigi e della firma sul nuovo contratto. Ma, ad oggi, non c’è ancora ufficialità e si dovrà attendere, con ogni probabilità, le ultimissime ore di mercato prima del passaggio definitivo dell’ex Betis Siviglia al club parigino. Napoli Fabian Ruiz (Getty Images)L’Équipe: “PSG-Napoli, nessun accordo per Fabian” Intanto da Parigi, il giornalista de L’Équipe Loïc Tanzi, ha svelato la mancata chiusura dell’accordo tra Napoli e PSG per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022)lascerà il Napoli e diventerà uncalciatore del PSG. Nellesettimane si è parlato fortemente di un stretta di mano tra il centrocampista spagnolo e il club francese e di accordo ormai imminente anche tra i club. Ogni ora sembra quella buona per lo sbarco dia Parigi e della firma sulcontratto. Ma, ad oggi, non c’è ancora ufficialità e si dovrà attendere, con ogni probabilità, le ultimissime ore di mercato prima del passaggio definitivo dell’ex Betis Siviglia al club parigino. Napoli(Getty Images)L’Équipe: “PSG-Napoli, nessun accordo per” Intanto da Parigi, il giornalista de L’Équipe Loïc Tanzi, ha svelato la mancata chiusura dell’accordo tra Napoli e PSG per ...

