Fa una danza irlandese per superare l’alcol test, ma fallisce. L’agente: “Non andava bene” (Di lunedì 29 agosto 2022) Una danza popolare irlandese per dimostrare di non aver bevuto. È la trovata (poco felice) di una donna della Florida. Secondo quanto riportato dai poliziotti alla WFLA, lo scorso 27 aprile Amy Harrington, 38anni e originaria di Madeira Beach, ha tamponato un altro veicolo a circa un miglio dalla propria abitazione (la notizia è trapelata ora, come riporta anche il New York Post). Quando gli agenti della contea di Pinellas sono giunti sul posto, la donna aveva gli occhi iniettati di sangue e pieni di lacrime. Harrington ha cercato di superare il test di sobrietà camminando in linea retta, ma quando si è accorta delle sue evidenti difficoltà, ha iniziato a ballare in maniera sfrenata. “Vuoi prestare attenzione così posso darti le istruzioni?”, ha chiesto L’agente che l’ha sottoposta alla prova. Stando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Unapopolareper dimostrare di non aver bevuto. È la trovata (poco felice) di una donna della Florida. Secondo quanto riportato dai poliziotti alla WFLA, lo scorso 27 aprile Amy Harrington, 38anni e originaria di Madeira Beach, ha tamponato un altro veicolo a circa un miglio dalla propria abitazione (la notizia è trapelata ora, come riporta anche il New York Post). Quando gli agenti della contea di Pinellas sono giunti sul posto, la donna aveva gli occhi iniettati di sangue e pieni di lacrime. Harrington ha cercato diildi sobrietà camminando in linea retta, ma quando si è accorta delle sue evidenti difficoltà, ha iniziato a ballare in maniera sfrenata. “Vuoi prestare attenzione così posso darti le istruzioni?”, ha chiestoche l’ha sottoposta alla prova. Stando ...

___livia95___ : Step Up è uno dei migliori film di danza di tutti i tempi, ma non sarebbe nulla senza le abilità di Jenna Dewan e C… - soffemenne : RT @rabiotmachia: Veniamo derubati in casa, il nostro vicepresidente e bandiera si fa paparazzare in un dionisiaco palpeggio mammario, il f… - Mons_Croche : Comunque ragazzi miei, winter is coming… #ElezioniPolitiche2022 (nell’immagine una stilizzazioni di Vladimir Putin… - iamfilz : RT @rabiotmachia: Veniamo derubati in casa, il nostro vicepresidente e bandiera si fa paparazzare in un dionisiaco palpeggio mammario, il f… - ftodeschini78 : RT @D_Editore: Uno dei luoghi comuni che più spesso coinvolgono la storia mediterranea riguarda l'estrema durezza della vita. Ma siamo si… -