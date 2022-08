Dan Aykroyd e Chevy Chase nel cast del film Zombie Town, tratto dal libro di R.L. Stine (Di lunedì 29 agosto 2022) I due attori Dan Ayrkoyd e Chevy Chase faranno parte del cast del film tratto dal romanzo Zombie Town di R.L. Stine. Zombie Town, il film tratto dal romanzo di R.L. Stine, avrà nel suo cast anche Dan Aykroyd e Chevy Chase. Il progetto dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche prima di approdare in streaming su Hulu. Zombie Town racconta quello che accade quando una tranquilla città di provincia si ritrova alle prese con una minaccia inattesa. Il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno al cinema per vedere un film horror intitolato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) I due attori Dan Ayrkoyd efaranno parte deldeldal romanzodi R.L., ildal romanzo di R.L., avrà nel suoanche Dan. Il progetto dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche prima di approdare in streaming su Hulu.racconta quello che accade quando una tranquilla città di provincia si ritrova alle prese con una minaccia inattesa. Il dodicenne Mike e la sua amica Karen vanno al cinema per vedere unhorror intitolato ...

