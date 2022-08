Così l'uomo scivolò in un sesso indistinto (Di lunedì 29 agosto 2022) L'icona di Fashioning Masculinities, l'esposizione al Victoria&Albert Museum (fino al 6 novembre) dedicata alla moda maschile nel corso dei secoli, è nella immagine che fa anche da copertina al sontuoso catalogo stampato per l'occasione Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) L'icona di Fashioning Masculinities, l'esposizione al Victoria&Albert Museum (fino al 6 novembre) dedicata alla moda maschile nel corso dei secoli, è nella immagine che fa anche da copertina al sontuoso catalogo stampato per l'occasione

AngeloCiocca : Portato in questura, l’uomo ha iniziato a dare calci sulle pareti della cella e ha cercato di non farsi ammanettare… - EPortolu : RT @ClaudioKlarke: 'Avevo diciotto anni quando volli seguire l'esempio dell'uomo più universale che abbia dato l'America Latina, il Che. E… - SalaLettura : RT @ClaudioKlarke: 'Avevo diciotto anni quando volli seguire l'esempio dell'uomo più universale che abbia dato l'America Latina, il Che. E… - 1Marzia2 : @Dany74613804 Scusami non ho capito, un uomo dovrebbe farti innamorare? Perché ti vuoi buttare via così, perché vuo… - Amilcar69976841 : @LiaQuartapelle ?? A LA DEMOCRAZIA SAREBBE UN GAY PARTY È CHE DEMOCRAZIA È!!IL PREMIER AVRÀ VISTO LO SCHIAFFO CHE… -