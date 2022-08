Ciclismo, non si ferma il mercato della Jumbo-Visma: in arrivo nel 2023 Valter, Gloag e Tratnik (Di lunedì 29 agosto 2022) La Jumbo-Visma ha ufficializzato oggi tre nuovi acquisti che andranno a prendere parte dell’organico nel 2023: in arrivo al team giallonero l’ungherese Attila Valter, lo sloveno Jan Tratnik ed il giovane britannico Thomas Gloag. Il trio si aggiunge ai due nuovi acquisti che la squadra olandese ha annunciato nelle scorse settimane, Dylan van Baarle e Wilco Kelderman. Sia Valter che Gloag hanno firmato accordi fino al 2025, mentre per Tratnik è previsto un biennale per le stagioni 2023 e 2024. Con Jan Tratnik il team trova un veterano dal sicuro rendimento, per giunta connazionale di Primoz Roglic, uno dei leader della squadra. Valter è un 24enne in ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Laha ufficializzato oggi tre nuovi acquisti che andranno a prendere parte dell’organico nel: inal team giallonero l’ungherese Attila, lo sloveno Janed il giovane britannico Thomas. Il trio si aggiunge ai due nuovi acquisti che la squadra olandese ha annunciato nelle scorse settimane, Dylan van Baarle e Wilco Kelderman. Siachehanno firmato accordi fino al 2025, mentre perè previsto un biennale per le stagionie 2024. Con Janil team trova un veterano dal sicuro rendimento, per giunta connazionale di Primoz Roglic, uno dei leadersquadra.è un 24enne in ...

