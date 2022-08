Calciomercato Milan – Di Marzio | ”Tutto su Vranckx | c’è fiducia”

AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: in questi minuti è stata formalizzata l'offerta ufficiale al Wolfsburg per… - tuttoatalanta : L'Atalanta perde Vranckx: il centrocampista capitano del Belgio U. 21 ad un passo dal Milan - AluOnima : Ormai conviene più parlare del calciomercato dell'inter visto che quello del Milan è più che chiuso -

FOTOGALLERY Profilo TwitterContinua gallery %s Foto rimanentiTutti gli acquisti ufficiali in Serie A Il 29 agosto è stata la giornata dei difensori: ufficiali Thiaw ale ...Commenta per primo Conto alla rovescia . Mancano soltanto tre giorni alla fine delestivo 2022, che chiude alle ore 20 di giovedì 1 settembre. Oggi, nel quart'ultimo ... Ilha trovato ...Prosegue la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint Germain per Leandro Paredes: bianconeri di fronte ad un bivio, prendere o lasciare ...Il difensore tedesco arriva a titolo definitivo dallo Schalke 04: l'emozione dopo il primo incontro con Paolo Maldini.