Calcio | Milik | ' posso giocare con Vlahovic | in Nazionale l' ho già fatto con Lewandowski'

Gazzetta_it : Milik, la seconda occasione del bambino che rubava la cioccolata - sportface2016 : #Juventus Le parole di #Milik nella conferenza stampa di presentazione - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Milik: 'La #Juve era il mio sogno. Io con #Vlahovic? Possibile ??? - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Juve, ecco #Milik: “Il mio obiettivo era un grande club, questo è uno dei più grandi al mondo” ??? - CorSport : #Juve, ecco #Milik: “Il mio obiettivo era un grande club, questo è uno dei più grandi al mondo” ??? -

- Juve, atto uno, la conferenza. Il polacco ex Napoli si è presentato ufficialmente come ... Ilmoderno è così, conta quello che fai ora. Conta sempre la prossima partita. La gente non ...Ecco Arkadiusz: parla per la prima volta da giocatore della Juve. Squadra con cui ha già esordito contro la Roma, nella parte finale del match, per pochi minuti anche al fianco di Dusan Vlahovic, di cui ...Torino, 29 ago. – (Adnkronos) – “E’ un momento speciale per la mia vita, è sempre stato il mio obiettivo giocare in uno dei club più grandi del mondo. Ora voglio dare qualcosa di speciale, voglio gioc ...Arek Milik ha parlato in conferenza stampa. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Cosa significa arrivare alla Juve "Questo è un momento speciale della mia ...